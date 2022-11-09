شكرا لقرائتكم خبر عن "ارقص معايا" أحدث أغانى المطربة بوسى بتوقيع هانى عبدالكريم ومدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة الشعبية بوسى من تصوير أحدث أغانيها" أرقص معايا " بطريقة فيديو كليب أخراج محمد القاضي أغنية " أرقص معايا" من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماسترهاني محروس تنفيذ محمود الشيخ . كما إنها تنوى تصوير 3 أاغانى أخرى خلال الفترة المقبلة على أن تطرح هذه الاغانى تباعا واحدة تلو الأخرى



بوسى

كانت المطربة الشعبية بوسى قد ظهرت خلال الفترة الأخيرة بعد فترة اختفاء طويلة، حيث إنها تنوى طرح 3 أغانى جديدة دفعة واحدة، وذلك بعدما تعاقدت مع محمد فؤاد الشهير"بميمى" لإدارة أعمالها، والذى سبق وأدار أعمال عدد من كبار نجوم الغناء منهم تامر حسنى، ويدير حاليا محمود العسيلى ومصطفى حجاج وأحمد جمال.

كانت المطربة الشعبية بوسى قد طرحت منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".