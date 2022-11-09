شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى فى العرض الخاص للموسم الخامس لمسلسل The Crown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر النجم أمير المصرى، العرض الخاص للموسم الخامس من المسلسل العالمي The Crown بمدينة لندن، والذي يجسد فيه شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد في مقتبل عمره، والمقرر أن تنطلق أولى حلقاته اليوم

وفي الوقت نفسه يُشارك أمير المصري في مؤتمر المناخ COP 27، كسفير لمبادرة شباب بلد التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة يونيسيف، والتي تهدف إلى تنمية مهارات شباب العالم، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي.

كما عرض لأمير المصري، الأسبوع الماضى فيلم هاشتاج جوزني في دور العرض السينمائية العربية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مسلسله والذي يقوم فيه بدور طبيب مصري خلال الحرب العالمية الثانية.

تصدر أمير المصري بطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه أمير بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية، كما شارك في بطولة مسلسل The One .