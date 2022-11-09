"توحة العسلية".. أحمد زاهر ينشر صورا جديدة وفنانات تعلقن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه صورا لأحدث ظهور في إحدى المناسبات، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق الفنان أحمد زاهر على الصور: "مساء العسل"، وأضافت الفنانة لقاء سويدان تعليقا: "الشياكة بقى"، وعلقت الفنانة روجينا: "توحة العسلية".

يذكر أن الفنان أحمد زاهر والفنانة روجينا شوقا الجمهور للمسلسل الجديد "تياترو".

ونشر الفنان أحمد زاهر صورًا تجمعه بالفنانة روجينا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس العمل، وعلق عليها قائلًا:"تياترو، قريبًا".

مسلسل "تياترو" بطولة أحمد زاهر، روجينا، أحمد بدير، كريم مغاوري، جنا صلاح، لاشينة لاشين، عابد عناني، إخراج رؤوف عبد العزيز.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل "سوشيال"، بطولة ميرنا نور الدين، شاهين، جيهان خليل، تامر فرج، تأليف محمد جلال، إخراج رؤوف عبد العزيز.

بينما أخر أعمال روجينا مسلسل"انحراف" المأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.