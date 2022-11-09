نادية الجندي تنشر مقطع فيديو من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة الكبيرة نادية الجندي جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت نجمة الجماهير على مقطع الفيديو: "الآن، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون"، وأضافت الفنانة دارين حداد تعليقا: "بحبك"، وعلق أحد المتابعين: "الرياض نورت بالقمر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020.

وشارك في بطولة مسلسل "سكر زيادة" نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة صدقي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: صبري فواز، أحمد السقا، لقاء الخميسي، محمد خميس، هنادي مهنا، بيومي فؤاد