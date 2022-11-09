صورة نادرة من الخمسينات لـ أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الكاتب والناقد محمود عبد الشكور صورة نادرة من الخمسينات من القرن العشرين للفنانة الراحلة أم كلثوم، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وعلق عبد الشكور على الصورة قائلًا :"ثومة.. صورة من الخمسينات من القرن.. مجلة لايف الأمريكية".

يذكر أن آية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" أعلنت تكفل المؤسسة بترميم منزل كوكب الشرق أم كلثوم في قرية طماي الزهايرة بالدقهلية.

وقالت آية القماري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، إن السيدة أم كلثوم قيمة وقامة وجزء من التراث المصري كما أن مبادرة حياة كريمة لا تقتصر على رفع مستوى المعيشة والتحسن الاقتصادي والاجتماعي فقط بل تحافظ على التراث الحضاري والثقافي المصري".

وأضافت: "مؤسسة حياة كريمة بنعلن إننا بنتكفل بترميم منزل السيدة أم كلثوم، مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسهم مجلس الوزراء ووزارة الثقافة، وسوف ننسق مع أحفاد السيدة أم كلثوم، لنتأخد الإجاراءات والدراسات الهندسية لترميم المنزل".