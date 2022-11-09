"بعد اعتذاره" محمد هشام عبية يكشف مصير سيناريو مسلسل "علاج طبيعي" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكد السيناريست محمد هشام عبية اعتذاره عن كتابة سيناريو مسلسل "علاج طبيعي" المقرر مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

وقال "عبية" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "اعتذرت عن كتابة سيناريو المسلسل لأسباب خاصة بي، لكن المسلسل سينفذ عن قصتي بجانب الكاتب الذي سيتولى كتابة السيناريو، ولن أشارك في أعمال أخرى هذا الموسم".

وعٌرض للسيناريست محمد هشام عبية مسلسل "بطلوع الروح" في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

المسلسل شارك في بطولته: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، دياموند أبي عبود.