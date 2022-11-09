بعد إصابته بشلل.. سلاف فواخرجي توجه رسالة لـ يحيى بيازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سلاف فواخرجي رسالة للفنان السوري يحيى بيازي بعد إصابته بشلل نصفي.

ونشرت سلاف صورة للفنان يحيى، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "سلامتك يا حبيبي، الله يكون معك وعم ندعيلك وكلنا جنبك وناطرينك".

وكشف الفنان وائل شرف عن مرض الفنان يحيى بيازي، من خلال بث مباشر، انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر الفنان يحيى بيازي في الفيديو وهو يتحدث ويشكو من زملائه الذين لم يتواصلوا معه رغم مرضه، ويعاني من صعوبة في النطق.

وقال يحيي بيازي في الفيديو، :"انت أول ما شفتني سألت علي، كل العالم تعرف وما سألت بتليفون، لك أنت ما عندك ظروف، ما عندك حياة، لكن طلعت تطمن عليا".

يذكر أن الفنان يحيي بيازي شارك في عدة أعمال مهمة أبرزها :باب الحارة، جوقة عزيزة، الروليت، الكندوش، ألم مستمر، السراب، الغفران، غيرها من الأعمال.