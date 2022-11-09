أول ظهور لزوجة وأبناء الشيف الراحل أسامة السيد.. شاهد الصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 07:50 مساءً - تصدر خبر رحيل الشيف أسامة السيد كل محركات البحث عبر الإنترنت وعلى كل محركات جوجل على مستوى الدول العربية من قبل المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تمتعه بشعبية كبيرة جداً وحب واحترام الجميع بلا استثناء وسيرته الطيبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صور لعائلة الشيف الراحل أسامة السيد الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مـرض السرطان، وتسبب في حالة كبيرة من الحزن في مختلف الدول العربية بسبب سيرته الطيبة

زوجة أسامة السيد:

وتدعى زوجته زيزي السيد والتي أعلنت خبر رحيله قبل ساعات على صفحتها على الـ “فيسبوك” حيث كتبت: “انتقل الى رحمة الله زوجي وحبيبي وعمري إنا لله وانا اليه راجعون، صلاة الجنازة الثلاثاء من مسجد دار الهجرة بعد صلاة الظهر وبعدها الدفن في مدافن lee Highway”.

وظهر من الصور أولاده وأكثر من صورة لحفل زفاف وبجواره الشيخ أسامة السيد وزوجته وعددا من عائلته وأصدقائه المقربين

آخر منشور لأسامة السيد:

رحل الشيف أسامة بعد صراع مع المرض حسبما شارك متابعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوم 21 سبتمبر الماضي قائلا: أحبائي،،، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدى الرحمن.

وأضاف في أخر كتباته عبر صفحته الرسمية: “تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوه خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء”.

مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون.

وبعدها عبر منصّات التواصل الاجتماعي كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءً من حياتكم اليومية وأخدم الانسانيه. شكرا جزيلًا على حبكم ودعائكم.

من هو أسامة السيد؟

ويُعد الشيف أسامة واحدًا من أشهر وأفضل عشرة طهاة على مستوى العالم أجمع، يعمل مستشارًا لعدة شركات دولية في مجال الطهي والتغذية، على مدار ثلاثة عقود، أبدع في التقاط أساليب الطهي المعقدة والوصفات الصعبة وتبسيطها لتتحول إلى وصفات سهلة يمكن تطبيقها، ويُعتبر هذا هو حلقة الوصل بينه وبين جمهوره الذي يتابعه بشغف في مختلف أنحاء العالم.

ولد الشيف أسامة عبد المحسن السيد في محافظة القاهرة يوم 10 مارس 1957، بدأ اهتمام الشيف أسامة بفنون الطهي، بعد تأثره بالوجبات التي كانت تعدها والدته في طفولته، وتطور هذا الاهتمام، ليصبح عشقًا ثم يختار الشيف أسامة أن يجعل من عشقه لفنون الطهي؛ مسارًا مهنيًا حافلًا بالنجاحات.

التحق الشيف أسامة بمعهد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة وتخرج منه عام 1979، وتدرب مباشرةً بعد التخرج بفندق النيل هيلتون.

سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1980، ليبدأ سلسلة من الإنجازات المتتالية، وحصل من هناك على الجنـسية الأمريكية، ليكون مواطنًا مصريا أمريكيًا.

أسس الشيف أسامة مؤسسة السيج عام 1988، وتحت مظلة هذه المؤسسة؛ أبدع في إنتاج برامج الطهي المصورة والمسموعة، وطباعة الكتب المعنية بفنون الطهي، وتقديم أفضل الاستشارات الغذائية في صناعتي الطعام والفندقة في مختلف دول العالم.

في عام 1981؛ شغل الشيف أسامة العديد من المناصب، حيث عمل رئيسا للطهاة في مطعم SerbianCrown، وهو واحد من أرقي المطاعم الفرنسية/الصربية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي عام 1982؛ درس فن الطهي الفرنسي الكلاسيكي وفن التجميل بالسكر والشكولاتة والثلج وغيرها من فنون تجميل الطعام في L’Academie de Cuisine بولاية ميريلاند.

في عام 1983؛ تدرج ليصبح رئيسًا للطهاة ومسئولًا عن المطبخ في واحدة من أهم شركات الحفلات بالعاصمة الأمريكية Braun’s Fine Caterers، وهي الشركة المسئولة عن تحضير وإعداد الحفلات الخاصة لغرفة التجارة ووزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض وغيرها.

الشيف أسامة السيد – أول شيف يقدم برامج طبخ على شاشات التليفزيون العربية، حيث برنامج بالهنا والشفا عام 1991 على قنوات إم بي سي السعودية، وANA الأمريكية.

كتب الشيف أسامة؛ العديد من المؤلفات في مجال الطهي على مستوى العالم، أبرزها كتاب بالهنا والشفا، الذي صدر عام 2001.

حصل الشيف أسامة السيد على المركز الأول لأفضل 5 شيفات على مستوى الوطن العربي، وفقا لموقع Food Today في يونيو 2022.

ورحل الشيف أسامة السيد عن عالمنا في هدوء، بعد صـراع مع المرض 1 نوفمبر 2022 عن عمر يناهز 65 عامًا.

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