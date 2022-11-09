هذا هو الشخص الوحيد الذي أرسلت له شيرين هدية من داخل المستشفى.. ليس حسام حبيب ولا شقيقها.. لن تصدقوا من هو!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 03:54 مساءً - قبل أيام قليلة من خروجها من المستشفى، كشف الفنان مصطفى كامل عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد ان الفنانة شيرين عبدالوهاب ارسلت له “بوكيه ورد” لتهنئة بفوزه بإنتخابات نقيب الموسيقيين المصريين، بالرغم من وجودها في المستشفي

واكد كامل اثناء لقائه مع الاعلامية انجي انور ببرنامج “مصر جديدة” علي قناة ” etc ” أن مدير اعمال شيرين اتصل به وأكد له انه قام بزيارة شيرين لمدة دقيقة واحدة في المستشفي وطلبت منه ان يرسل باقة من الورد لمصطفي كامل بمناسبة فوزه بمنصب نقيب الموسيقين.

وقال كامل ان ذلك البوكية هو اغلي هدية قد جاءته حتي الآن، متمنيا لشيرين عبد الوهاب الشفاء العاجل والعودة الي جمهورها من جديد.

خروج شيرين من المستشفى:

على جانب آخر كان قد كشف ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن خروج الفنانة من المستشفى عبر صفحته بـ «فيسبوك».

وكتب ياسر قنطوش محامي شيرين:” الحمد لله خروج الفنانة #شيرين_عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من سندها في أزماتها وستتحدث في فيديو خلال ساعات.

شيرين عبدالوهاب تقاضي شقيقها:

من ناحية أخرى، صدر بيان من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، ياسر قنطوش، يؤكد أن الفنانة شيرين عبدالوهاب وجهت لشقيقها “محمد” اتهاما صريحا بضربها وسحلها باستخدام سلاح لإرهابها وترويعها مع مجموعة من أصدقائه، كما قررت اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب.

اعترافات شقيق شيرين:

وقال “عبدالوهاب: “أنا رحت أخدت شيرين من شقة التجمع اللي مأجراها، عشان أدخلها المستشفى، هي وحسام حبيب كانوا بيتعاطوا مخدرات في الشقة”.

وكشف أنه لم يتعدى بالضرب على شقيقته قائلًا: “أنا مضربتهاش والناس المتخصصين اللي في المستشفى هما اللي خدوها عشان تتعالج، والنيابة العامة بتحقق مع المستشفى اللي شيرين فيها والمستشفى قدمت الأوراق المطلوبة، هما اللي شهروا بيها وفضحوها”.

شيرين تتخذ الإجراءات القانونية ضد شقيقها:

قال ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب إنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها محمد عبد الوهاب.

وأضاف “قنطوش” في منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: “قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقاءه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له اتهام صريح بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب”.

وذكر محامي شيرين في منشوره أنها لن تتوانى عن مقاضاة أي شخص يسيء لها أو لسمعتها “وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الأخوة والشفقة. وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تمامًا لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية”.

وعن كواليس خروجها من المستشفى، قال إنها خرجت من المستشفى بصحبته واستقلت معه سيارته وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.

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