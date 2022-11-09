طلعت زكريا بعث من جديد!!.. ظهور شخص بملامح صورة طبق الأصل بالفنان الراحل .. شبه لا يُصدق!

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:47 مساءً - أثار ظهور شبيه الفنان الراحل طلعت زكريا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يدعى “بوأحمد المدريدي” أحد مشاهير تيك توك.

وظهر بوأحمد المديدرى بفيديو لايف عبر حسابه بتطبيق تيك توك وأحدث ظهوره حالة من الصدمة لتطابق الشبه بينه وبين الفنان الراحل طلعت زكريا.

شبيه طلعت زكريا الكويتي:

شبيه طلعت زكريا، يُدعى بوأحمد المدريدي، في إشارة إلى تشجيعه لفريق ريال مدريد، وجاءت التعليقات على البث المباشر الذي يخرج به على التطبيق، على النحو التالي: “طلعت زكريا الله يرحمك، شبيه طلعت زكريا، طلعت زكريا رجع يا رجالة، يالهوي انا اتخضيت انت شبه طلعت زكريا اوي، تشبه ذاك المصري، يعني لما تعمل فيها كويتي مش هنعرفك يا عم طلعت، أنا اتخضيت، افتكرتك الفنان طلعت زكريا سبحان الله، طلعت زكريا الفرع الكويتي”.

شبيه طلعت زكريا

وعن التشابه الكبير بينهما، وهل يضيق بالتعليقات التي تؤكد على ذلك، يرد “بوأحمد المدريدي” في البث المباشر “الله يرحمه ويغمد روحه الجنة، لا مزعلش من حبايبي، أنا عارف دمهم خفيف المصريين وانا بحبهم أوي”.

شبيه طلعت زكريا

وعلقت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل عبر حسابها بفيسبوك وكتبت: “الناس كلها بعتتلى اللايف بتاع الأستاذ ده والشبه الكبير اللى بينه وبين بابا جايز يكون ظهوره ده علشان الناس تفتكر بابا وتدعيله ودى اكتر حاجه مفرحانى”.

منشور إيمي طلعت زكريا عبر فيسبوك

أحدث أعمال إيمي طلعت زكريا:

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا في تصريحات محلية كواليس شخصيتها في “مسلسل عودة البارون” بطولة الفنان حسين فهمى والمقرر عرضه في رمضان المقبل .

وقالت إيمي طلعت زكريا :” أجسد في مسلسل عودة البارون شخصية سماح، بنت غلبانة تقع في حب ابن خالتها وتشهد العديد من المفاجئات”.

ويعرض “عودة البارون”، ضمن سباق دراما رمضان المقبل 2023، من خلال القنوات العربية، ويشارك في بطولة المسلسل النجم المصري حسين فهمي الذي غاب عن الدراما التلفزيونية لعدة سنوات متتالية.

إضافة إلى النجم المصري خالد سليم، والنجمة المصرية نهال عنبر، والنجم الأردني ساري أسعد، وربيع زيتون والنجم اللبناني آلان الزغبي، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، إيمى طلعت زكريا وميس حمدان، والممثلة السورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والفنان الأردني عبد الرحمن خضر، وأحمد عاشور المسلسل انتاج اماراتي شركة ارين فكتوري لصاحبها المنتج محمد منصور والمشرف العام على الانتاج والتصوير خارج مصر وداخلها يوسف خضر.

وفاة طلعت زكريا:

طلعت زكريا توفي بعد رحلة مع المرض بعدما مر بالعديد من المواقف الصعبة أبرزها مرضه الذى تسبب في دخوله غيبوبة لمدة شهرين كاملين وصف وقتها بأنها مات إكلينيكياً قبل عودته للحياة بعدها ليقدم العديد من الأدوار.

وتوفى الفنان طلعت زكريا يوم 8 أكتوبر عام 2019 في إحدى مستشفيات أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض .

يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد.

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