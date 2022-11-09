شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر تنضم لمسلسل "العمدة" وتجسد دور زوجة شقيقة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة والمذيعة جورى بكر تصوير أول مشاهدها في مسلسل "العمدة" للنجم محمد رمضان وإخراج محمد سامى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتجسد جورى خلال أحداث العمل شخصية زوجة شقيق رمضان الذى يقدم دوره أحمد فتحى، ويسجل العمدة التعاون الثانى بين جورى ومحمد رمضان ومحمد سامى بعد مشاركتها في مسلسل "البرنس" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020.



جورى بكر

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وتشارك جورى بكر في بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" للنجم حسن الرداد والذى انطلق في دور العرض الأسبوع الماضى، والعمل يشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

يذكر أن جورى بكر انطلقت في عالم التمثيل قبل عامين، بعد سنوات من عملها في تقديم البرامج، حيث قدمت أول أدوارها في مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى، الذى شارك في بطولته نور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا وعدد كبير من الفنانين، وبعدها شاركت جورى في بطولة مسلسل "ليله لأ" الموسم الأول مع أمينة خليل والذى عرض على احدى المنصات الرقمية.