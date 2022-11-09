شكرا لقرائتكم خبر عن الحلم تحقق.. عفروتو يحتفل بوصوله إلى لندن في بداية جولة أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مغني الراب عفروتو عن سعادته بوصوله إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث يحيي حفلا غنائيا مساء اليوم بالاشتراك مع الرابر والمنتج الموسيقي مروان موسى، وكتب عفروتو عبر حسابه في فيس بوك محتفلا بوصوله إلى لندن: "انا وصلت لندن وحفلتنا فى لندن بكرا تذاكرها خلصت الحلم اتحقق".



عفروتو



عفروتو

ومن المقرر أن تشمل جولة عفروتو ومروان موسى حفلا في لندن بتاريخ اليوم 9 نوفمبر، وفي العاصمة الفرنسية باريس بعد غد الجمعة وفي العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 12 نوفمبر الجارى، وفقا لما أعلنه عفروتو في وقت سابق عبر حسابه في إنستجرام.

وكان عفروتو ومروان موسى قد وجها رسالة إلى الجمهور بعد الحملة التي دشنها البعض للمطالبة بإقالة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.