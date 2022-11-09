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شكرا لقرائتكم خبر عن الحلم تحقق.. عفروتو يحتفل بوصوله إلى لندن في بداية جولة أوروبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مغني الراب عفروتو عن سعادته بوصوله إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث يحيي حفلا غنائيا مساء اليوم بالاشتراك مع الرابر والمنتج الموسيقي مروان موسى، وكتب عفروتو عبر حسابه في فيس بوك محتفلا بوصوله إلى لندن: "انا وصلت لندن وحفلتنا فى لندن بكرا تذاكرها خلصت الحلم اتحقق".
عفروتو
عفروتو
ومن المقرر أن تشمل جولة عفروتو ومروان موسى حفلا في لندن بتاريخ اليوم 9 نوفمبر، وفي العاصمة الفرنسية باريس بعد غد الجمعة وفي العاصمة الألمانية برلين بتاريخ 12 نوفمبر الجارى، وفقا لما أعلنه عفروتو في وقت سابق عبر حسابه في إنستجرام.
وكان عفروتو ومروان موسى قد وجها رسالة إلى الجمهور بعد الحملة التي دشنها البعض للمطالبة بإقالة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.
وكان قد حضر كل من مطربى الراب عفروتو ومروان موسى إلى نقابة المهن الموسيقية، لحضور الاجتماع الخاص مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بعد قراره بإيقاف مطربى الراب ودفع بعضهم غرامات مخالفة للقوانين.
وقرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، معاقبة كل من مطرب الراب مروان بابلو على ما بدر منه من تصرف سيئ في إحدى الحفلات التي يحييها، ومعاقبة مطرب الراب عفروتو لمخالفته قرار النقابة والغناء بفلاشة بعدم التوقيع على قرارات النقابة تجاه مطربى الراب.
وقرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بتغريم مروان بابلو 50 ألف جنيه، لما بدر منه من تصرف غير لائق ويسيء للشكل العام للمهنة وأمام الآخرين وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذى أدى إلى استياء عامة الناس ويؤدى للمعاقبة طبقًا للمادة 12 من قانون 35 لسنة 1978.
كما قرر المجلس تغريم، مطرب الراب أحمد محمد عبد المجيد وشهرته عفروتو بمبلغ قدره 100 ألف جنيه، لمخالفته قرار النقابة وإيقاف تصريحه لحين الحضور وسداد الغرامة والتوقيع والالتزام بتعليمات النقابة.
وأصدر مجلس النقابة استدعاء لكافة مطربي الراب ممن لم يتلزموا بالحضور والمثول أمام مجلس نقابة المهن الموسيقية وتوقيع الالتزام والتعهد بكافة قرارات المجلس، وذلك أسوة بشعبة الأداء الصوتى.