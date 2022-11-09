شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن ودراما وتشويق بالفيديو الرسمى لفيلم Avatar: The Way of Water والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القناة الرسمية لفيلم Avatar على موقع يوتيوب، أول فيديو ترويجى للعجزء الثانى من السلسلة الذى سيطرح تحت اسم Avatar: The Way of Water، بداية من يوم 16 ديسمبر المقبل.

فيلم Avatar: The Way of Water يدور حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم.

وكان قد مر12 عاما على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).

كما تلعب النجمة العالمية كيت وينسلت دورا آخر يتمثل في عودتها إلى المياه لتصوير مشاهد تحت الماء بعد أن انتهى بها الأمر سابقا بانخفاض درجة حرارة جسمها في الفيلم الشهير تيتانك، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل أمضت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا، شهورًا في الماء أثناء تصوير الفيلم الشهير عام 1997 وتعرضت للمرض بسببه.

لكن هذا لم يمنع النجمة من الكفاح في دورها الجديد بالجزء الثاني من الفيلم الملحمي Avatar: The Way of Water، وتلعب الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار دور رونال أحد الكائنات الموجودة تحت الماء والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Na'vi.