شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا على تويتر: قمة المناخ جمعت العالم فى شرم الشيخ.. بلدى التانى بكل فخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة اللبنانية إليسا بمؤتمر قمة المناخ COP 27 الذي يقام حالياً بمدينة بشرم الشيخ، على صفحتها الرسمية بتويتر قائلة: بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتنا ومستقبل الكوكب. مؤتمر عالمي بيوضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل. بلدي التاني بكل فخر

تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبر 2022، وتعد هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021

كما تحيى النجمة إليسا حفلاً غنائيًا فى الكويت يوم 24 نوفمبر الجارى ، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 250 مليون مشاهدة كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.