شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. "الجماعة" محطة فاصلة فى مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان إياد نصار بعيد ميلاده اليوم الأربعاء 9 نوفمبر، هو ممثل أردني من أصل فلسطيني ولد في مدينة عمان، عمل كمدرس إلزامي في الأردن وذلك قبل أن يبدأ مشواره الفني، عمل بعد ذلك مساعد مخرج في كثير من المسلسلات الأردنية ثم عمل في الإخراج المسرحي، وظهرت موهبته في مسلسل “الأمين والمأمون” وهو مسلسل سوري.

بدأ الفنان إياد نصار مشواره الفني في الأردن، عمل كمساعد مخرج ثم انطلق في عالم التمثيل وقدم عام 1995 مسلسل "الفرداوي" ثم قدم دور في المسلسل السوري المعروف "الخليفة المأمون" والذي زاد من شهرته وتوالت مشاركاته في الدراما الأردنية والسورية حتى انتقل إلى مصر ليعيش في القاهرة ويبدأ التمثيل فيها.

قدم إياد نصار أول دور له في مصر خلال مسلسل "صرخة أنثى" وذلك في عام 2007 وقد كان المسلسل محطة فاصلة في حياته الفنية وفى نفس الوقت لم يترك الدراما الأردنية، حتى جاء عام 2010 والذى تحول حياة إياد نصار ببطولته لمسلسل "الجماعة" وتقديمه دور حسن البنا وتحقيقه بهذا الدور نجاحاً كبيرا ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد كواحد من أبرز الفنانين الموهوبين على الساحة.

انطلق اياد نصار بعد ذلك في الدراما المصرية ببطولته للعديد من المسلسلات البارزها منها "المواطن اكس"، "سر علنى"، "موجة حارة"، "حارة اليهود"، "أريد رجلا"، "من الجانى؟"، "سبع أرواح"، "افراح القبة"، "هذا المساء"، "حجر جهنم"، "حواديت الشانزليزيه"، "ليالينا 80"، "الاختيار 2"، وفى السينما قدم أفلام "مصور قتيل"، "ساعة ونص"، "يوم للستات"، "جواب اعتقال"، "تراب الماس"، "الممر"، "كازابلانكا"، "الفيل الأزرق 2"، "موسى"، "راس السنة".