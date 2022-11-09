إليسا عن مؤتمر المناخ :"مصر تجمع العالم بشرم الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على عقد مؤتمر المناخ المصري في مدينة شرم الشيخ.

وكتبت إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" بعز الأزمات اللي عم نعيشها قدرت مصر تجمع العالم بشرم الشيخ لأهم لقاء حول المناخ اللي عم يهدد حياتنا ومستقبل الكوكب، مؤتمر عالمي بيوضعها على خريطة العالم برؤيتها للمستقبل، بلدي التاني بكل فخر".

واستضافت مصر، بداية من الأحد الماضي 6 نوفمبر وحتى يوم 18 من نفس الشهر، مؤتمر المناخ في نسخته السابعة والعشرين، في مدينة شرم الشيخ "cop 27" بحضور عدد كبير من رؤساء وقادة الدول، ومسؤولين في الأمم المتحدة، وآلاف من المعنيين بقضايا البيئة من كافة دول العالم.

ومن المنتظر أن يعمل المؤتمر على تمويل الدول النامية حتى تستطيع مواكبة التطرف المناخي، والتصدي للمشكلات البيئية التي تؤثر على العالم.

كما ستعمل قمة المناخ على تزويد المجتمعات والدول بالمعرفة والأدوات لضمان إجراءات التكيّف، بالإضافة إلى مستقبل أكثر مرونة مع التغيرات المناخية الراهنة.