فن ومشاهير

"محدش يصدق".. راندا البحيري تحذر من حسابات مزيفة باسمها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حذرت الفنانة راندا البحيري من حسابات مزيفة يستغلها بعض الأشخاص لطرح مسابقة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت راندا منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، كتبت فيه :"يا جماعة ولا فرحة ولا مرحا ولا حد فيه أي مسابقات أصلا بتزود أنا عملت فيديو زمان لمسابقة صغيرة جدا، وبيستغلوه دلؤتي في أكونتات فيك بتزود تزويد فيك وبعد كده التزويد ده بيروح، محدش يصدق أي حد ولا يشترك في الكلام ده، اللهم بلغت اللهم فاشهد".

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري مسلسل "إختراق" بطولة كل من مى سليم، والسورى نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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