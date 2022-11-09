"تمشي سواق وشغالة ملهاش ذنب؟".. شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل بمنشور جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجه محمد عبد الوهاب "شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب"، رسالة غاضبة في أول تعليق له منذ بداية الأزمة عبر صفحته في موقع فيسبوك.

محمد المعروف بلقب "كونج"، كتب عبر صفحته بموقع فيسبوك،:"حسبي الله ونعم الوكيل تمشي سواق يشتغل معاكى بقاله ٢٢ سنة، صاينك وصاين ولادك، وشغالة بنت صغيره ملهاش ذنب".

وتابع:"وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى (المدعو) ميمي، اللي من شهر كنتي منزله صورة ليه كاتبه عليها أجدع راجل في مصر ".

وأضاف: "ياترى بقى بعد كل ده "لوسي ابن طنط فكيهة" اللي انتي معاه من ساعت ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط".

ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، في بيان نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب:" نقلا عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيد لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة".

وعن شقيقها،كتب المحامي:"أنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب، و بعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لارهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقائه، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانه له إتهام صريح بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهة عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الإعلامي عمرو أديب".

وأضاف،:"وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في إستعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية".

قنطوش، أختتم،:"وأخيراً تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سيارته، وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك".