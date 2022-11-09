باروكة.. أوس أوس يقلد بهاء سلطان والنجوم يعلقون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مازح الفنان محمد أسامة، الشهير بـ"أوس أوس" جمهوره ونشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر أوس أوس في الصورة مرتديا "باروكة" وعلق عليها قائلًا :"تعالى أدلعك".

وعلق عدد من النجوم، وكتب الفنان أحمد الشامي على الصورة :"لا شكرًا".

كما علق محمد علي رزق :"الشيخ الهندي أو ياسو كمارو".

وكتبت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، :"النسخة الداعشية".

وكتب محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف :"حنظله".

أغنية "تعالى أدلعك"، غناها المطرب بهاء سلطان، وحققت نجاحًا كبيرا منذ طرحها.

يذكر أن أوس أوس شارك في مسلسل "الفرح فرحنا"، بطولة ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين.

كما شارك في مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، بطولة بيومي فؤاد وأوس أوس، تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، ومن إخراج سامح بسيوني.

ويشارك أوس أوس في فيلم "مستر إكس"، بطولة الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب.