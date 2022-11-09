صور| لطيفة تروج لأحدث كليباتها الغنائية "مربوحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة لطيفة لأحدث كليباتها الغنائية الجديدة "مربوحة".

وخضعت لطيفة لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت لطيفة في الصور بملابس كاجوال، وعلقت قائلة :"استنوا كليب مربوحة، قريبا".

يذكر أن طرحت شركة "روتانا" أحدث أغاني الفنانة لطيفة "من بلدي"، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "من بلدي" كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح.

كما حلت الفنانة لطيفة ضيفة على برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، 2 نوفمبر الجاري، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم TV”، في حلقة خاصة ولمدة ساعتين علي الهواء مباشرة.