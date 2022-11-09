فيديو| جنات تطرح أحدث أغانيها الجديدة "يا بختي بيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الفنانة جنات أحدث أغانيها الجديدة "يا بختي بيه"، على كل المنصات الإلكترونية.

ونشرت جنات مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تغني أغنيتها يا بختي بيه.

وعلقت جنات على الفيديو، :"تقدروا تسمعوا أغنيتي الجديدة يا بختي بيه على كل المنصات".

يذكر أن الفنانة جنات أعربت عن سعادتها بعد إحياء حفلها الغنائي الأخير في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي أقيم على مسرح النافورة.

واستقبلت جنات باقة من الورود من الجمهور، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، موجهة الشكر للقائمين عليه، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.