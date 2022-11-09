بسبب “تليق ام تُليق” سجال على الهواء بين طوني الشمري ومذيع برنامج “عالسيف” الكويتي.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 12:54 مساءً - دخل المؤثر السعودي طوني الشمري في سجال مع مقدم برنامج “ع السيف”، الذي يتم إذاعته عبر فضائية قناة “at الكويتية”.

وفي التفاصيل، فقد حرص مقدم برنامج ع السيف الإعلامي طالب الشريف، على توجيه ملاحظة على آمر لا يعجبه في فيديوهات طوني الشمري، مؤكداً أن هناك بعض المصطلحات التي يستعملها لا تليق بالمشاهد.

غير ان الامر تحول الى مشادة بين الشمري والشريف بسبب طريقة لفظ مصطلح “لا تليق” ليرد الاعلامي بغضب “باللغة العربية اغطط بالبحر واطلعك ناشف”.

وبعد تأكيد الشريف على طريقة لفظ “لا تليق” اجابه الشمري: “اتمنى منك شغلة واحدة بس وهي ان تنطق الكلام بطريقة صحيحة”.

بدوره دخل الاعلامي محمد أبو عبيد على خط النقاش، مؤكدا ان الطريقة الصحية للفظ تليق هي بفتح التاء وليس بالضمة كما قال المذيع الكويتي.