شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: تعرض ديكور مسلسل نيللى كريم لحريق بسيط والتصوير قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365" إن ديكور مسلسل "عملة نادرة" بطولة النجمة نيللى كريم، تعرض لحريق بسيط بسبب ماس كهربائى أدى إلى حريق بسيط في بعض الأخشاب الخاصة بالديكور، ولكن تم السيطرة عليه الحمد لله ولا يوجد خسائر في الأرواح ولا أي شيء، مشيراً إلى أن الأجزاء التي تعرضت للحريق يتم إصلاحها وإعادة بنائها مرة أخرى.

وأوضح العدل، أن التحضيرات والاستعدادات للمسلسل تجرى بشكل جيد، وذلك تمهيداً للبدء في التصوير خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير يوم 20 نوفمبر أومطلع الشهر المقبل .

وتعاقدت شركة العدل مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة المسلسل، وأبرزهم جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو راية، بالإضافة إلى هشام عاشور، ومن المقرر أن تتعاقد الشركة مع مجموعة من الفنانين وسيتم الإعلان عنهم.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سويا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدى، سلوى محمد على، ورحمة حسن، وعدد من الفنانين، إخراج ماندو العدل.

كما تجدد نيللى كريم تعاونها مع المخرج ماندو العدل، بعدما نجحا سوياً في مسلسل فاتن أمل حربى، والذى عرض في شهر رمضان الماضى، وأحدث جدلا واسعاً بسبب تناوله لقانون الأحوال الشخصية، وشارك في بطولته كل من شريف سلامة، محمد الشرنوبى، هالة صدقى، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، وعدد كبير من الفنانين.