شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يرقص مع نهال عنبر فى كواليس تصوير مسلسل "عودة البارون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم حسين فهمى، جمهوره و متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بمقطع فيديو قصير من كواليس تصوير مسلسل عودة البارون، وظهر في الفيديو حسين وهويرقص مع النجمة نهال عنبر من تصويرأحد مشاهد المسلسل.

مسلسل "عودة البارون" بطولة حسين فهمي، خالد سليم، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبر، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن، ويجسد خالد ضمن احداث العمل شخصية شاب ثرى يمتلك عددًا من الشركات.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصيات تعيش بعد 30 عاماً وهي مسكونة بهواجس الماضي، إذ وصل عزام الرشيدي 60 عاما (حسين فهمي) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني «مؤنس» وصديقه القديم «حسن»، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب هم (رجائي، راوية، ودارين، وهاني، وشريف) ويستدعيهم ليقيموا في فندقه،