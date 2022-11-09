شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت تهديد السلاح" أول فيلم مصري يعرض فى ألمانيا منذ ٦٠ عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرض الفيلم المصري "تحت تهديد السلاح" في المانيا تأليف أيمن بهجت قمر واخراج محمد حماقي وبطولة النجم حسن الرداد وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعباس أبو الحسن.

وكشف الفنان حسن الرداد أن آخر عرض لفيلم مصري في ألمانيا منذ 60 عاما كان "جميلة " للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين والذي قامت ببطولته الفنانة ماجدة ، والذي تناول قصة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد .

والفيلم يعرض تزامنا مع عرضه في دور العرض بدبي والسعودية ومصر وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه "تحت تهديد السلاح " وعرضه ايضا في دول مثل " كندا ولندن وامريكا " ومن المقرر ايضا عرضه في بعض البلدان العربية قريبا .

حقق الفيلم نجاح كبير منذ عرضه في مصر حيث يقترب من ٢ مليون جنيه إيرادات بعد أسبوع من طرحه ، وأقيم له ثلاثة عروض خاصة في دبي والسعودية ومصر بحضور بعض أبطال الفيلم .

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، مى عمر، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»، من قصة حقيقة، وتتناول الأحداث في إطار الأكشن والإثارة جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث رجل يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.