شكرا لقرائتكم خبر عن "عاوز الانترلوب بتاعى".. 35 عامًا على عرض فيلم جرى الوحوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم الأربعاء، 35 عامًا على فيلم " جرى الوحوش"، وطرح الفيلم في 9 نوفمبر 1987 والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين وفكرته عن الصراع بين البشر من أجل تحقيق أرزاق ليست مكتوبة لهم، وكان يردد النجم الراحل محمود عبد العزيز خلال الفيلم جملته الشهيرة " عاوزالانترلوب بتاعى" بعد أن تخلى عن جزء من جسده نظير المال.

وفيلم "جرى الوحوش" من بطولة نور الشريف و محمود عبد العزيز و حسين فهمى و نورا و حسين الشربينى و هدى رمزى، ومن تأليف محمود أبو زيد و إخراج على عبد الخالق.

وتدور أحداث الفيلم، عن سعيد ونبيل أصدقاء ويعانى سعيد من عدم الإنجاب، فيقرر نبيل عاشق العلم مساعدته بطريقة مبتكرة عن طريق زرع له جزء من مخ لرجل فقير، ويحتاج المال ويرفض صاحبهم المتدين عبد الحكيم هذه العملية، ولا يسمعون كلامه و يعانى عبد القوى بعد العملية من حالة إعياء.

أما سعيد فزوجته لا تستطيع الإنجاب بالرغم من العملية، فيقرر الزواج من أخرى بناء على كلام صديقه نبيل بعد زواج سعيد يتعرض لنزلة برد شديدة تصيبه بالشلل، نظرا لضعف المناعة، فيصاب عبد القوى بالجنون ويندم نبيل.



