شكرا لقرائتكم خبر عن جومانة مراد تنضم إلى مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة السورية جومانة مراد إلى فريق عمل مسلسل "بابا المجال" بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل 2023، وهو من قصة وإخراج أحمد خالد موسى، حيث تعاقدت جومانة على المسلسل أمس لتكون خامس المنضمين لفريق العمل.



جومانة مراد جومانة مراد



جومانة مراد ومحسن بغدادى و احمد خالد موسى خيرى الكمار جومانة مراد ومحسن بغدادى و احمد خالد موسى خيرى الكمار

وكانت شركة كامل أبوعلى قد تعاقدت مع الفنانة ياسمين رئيس لتجسد دور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان، كما تعاقدت الشركة مع الفنانة القديرة سوسن بدر الأيام الماضية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن باقى فريق الممثلين خلال الأيام المقبلة فور التعاقد معهم مباشرة .

أحمد خالد موسى مشغول حالياً بتصوير مسلسل "مهب الريح" بطولة النجوم هند صبرى وماجد المصرى وإياد نصار، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف والشباب، وهو المسلسل المأخوذ عن المسلسل الأمريكى THE GOOD WAIF، وهو مسلسل مكون من 45 حلقة، وسيتم عرضه على 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة .

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان مسلسل "دايمًا عامر"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.