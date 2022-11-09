مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم الفنان رياض الخولي خلال حفل افتتاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

اختار مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، في دورته السابعة، الفنان القدير رياض الخولي لتكريمه عن مجمل أعماله وأدواره المميزة بين المسرح والتلفزيون والسينما، وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي: يسعدنا في افتتاح الدورة السابعة تكريم أحد القامات الفنية، وهو الفنان القدير رياض الخولي، والذي استطاع أن يقدم ويجسد مختلف الأدوار من العمدة والزعيم لدور الفتوة، كما قدم الفنان رياض الخولي عدة مسرحيات كانت بداياتها في مسرحية "زوجة واحدة تكفي" عام 1979، كما شارك في مسرحيات أخري ومنها ” ليلة حاولت أنساها، و"مولد وصاحبه غايب"، "عفريت لكل مواطن"، "عفوا زوجتي العزيزة"، "تفاحة يوسف"، "الواد ويكا بتاع أمريكا"، "مولد سيدي المرعب”… وغيرهم، ولا ننسي مشاركته المتميزة في مسرحية “وجهة نظر” عام 1989، مع الفنان محمد صبحي بدور مخلص الكفيف، كما أنه تولي منصب مدير المسرح الكوميدى في الفترة من 2001 إلى 2007، كما عين وكيلاً لنقابة المهن التمثيلية لفترة .

يذكر أن الفنان رياض الخولي من مواليد 29 يناير عام 1953 بمحافظة المنوفية، وتخرج من معهد الفنون المسرحية في قسم تمثيل وإخراج عام 1976 وعمل ممثلا بهيئة المسرح وشارك في العديد من المسرحيات، ومنذ بدايته في الوسط الفني عام 1976 وحتي الآن شارك الفنان رياض الخولي في أكثر من 170 عملا فنيا متنوعا، ومن أشهر أعماله، فيلم طيور الظلام، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل صاحب السعادة، ومسلسل الفتوة، ومسلسل الاختيار 2: رجال الظل

يذكر أن المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السابعة من المهرجان يوم 25 نوفمبر 2022 مدينة شرم الشيخ وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر