فن ومشاهير

منى زكي تروج لمسرحية "الوش التاني" وفنانات تعلقن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستان أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت منى زكي على مقطع الفيديو قائلة: "انتظروا مسرحية الوش التاني، من 11 لـ 15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي، موسم الرياض"، وأضافت هنا الزاهد تعليقا: "ملكة"، وعلقت : "مبروك يا حبيبتي روعة".

مسرحية "الوش التاني" بطولة منى زكي، وأحمد رزق، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب وطاهر أبو ليلة، وغيرهم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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