منى زكي تروج لمسرحية "الوش التاني" وفنانات تعلقن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستان أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت منى زكي على مقطع الفيديو قائلة: "انتظروا مسرحية الوش التاني، من 11 لـ 15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي، موسم الرياض"، وأضافت هنا الزاهد تعليقا: "ملكة"، وعلقت رانيا يوسف: "مبروك يا حبيبتي روعة".

مسرحية "الوش التاني" بطولة منى زكي، وأحمد رزق، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب وطاهر أبو ليلة، وغيرهم.