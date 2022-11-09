شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة أحمد خليل بسهير البابلي ابتدت بخناقة وانتهت بسبب الغيرة.. ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الأولى على وفاة الفنان القدير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 نوفمبر عام 2021، بعد أيام من انتهاء تصوير آخر أعماله الفنية وهي حكاية "حكايتي مع الزمان" إحدى حكايات مسلسل "إلا أنا"، وبعد أن داهمه فيروس كورونا حتى رحل عن عالمنا نتيجة ذبحة صدرية أصابته قبل وفاته بساعتين.

محطات كثيرة خاضها الفنان الكبير أحمد خليل خلال حياته المهنية بداية من رفض والده دخوله مجال التمثيل، وحتى تألقه في أعمال درامية وسينمائية كثيرة، ولكن أهمهم هي محطة زواجه من الفنانة القديرة سهير البابلي وطلاقهما رغم استمرار علاقة الصداقة التي جمعتهما، فضلًا عن وفاة الثنائي في نفس الشهر.

بدأت علاقة أحمد خليل بسهير البابلي أثناء تسجيل أحد السهرات التليفزيونية، حيث نشبت خناقة كبيرة بينهما بسبب حدة حديثهما معا، ولكن تلك الخناقة انتهت بزواجهما في النهاية مع انتهاء السهرة، وذلك حسب ما ذكره في تصريحات تليفزيونية.

كما أشار أن السبب الأساسي في انفصالهما يرجع إلى غيرته منها فهي كانت نجمة كبيرة وهو مازال ممثل صغير وأنه لم يستطع تقبل ذلك، فانفصلا بعد عامين من زواجهما، وعلى الرغم من انتهاء حياتهما الزوجية سويًا، إلا أن هناك علاقة صداقة وطيدة استمرت بينهما، ولم تتزوج بعد البابلي.

ظلت علاقة الصداقة التي تجمع الثنائي مستمرة حتى في وقت رحيلهما عن عالمنا غادرا سويًا، فبعد وفاة الفنان أحمد خليل 9 نوفمبر 2021، رحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا 21 نوفمبر 2021، أي بعد 12 يوما من وفاته