شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة كوميديان لأول مرة في فيلم " يوم استقالة مجرم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم أمير كرارة الى عالم السينما بعد غياب 3 سنوات كاملة، وتحديدًا منذ تقديمه فيلم "كازابلانكا" في عام 2019 الذى تصدر الإيرادات وقتها بتحقيقه 80 مليون جنيه، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز. حيث بدء منذ أيام تصوير فيلمه الجديد " يوم استقالة مجرم " لكن هذه المرة يخوض تجربة التمثيل الكوميدى لأول مرة في تاريخة السينمائى

فيلم "يوم استقالة مجرم" تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى وإنتاج سينرجى فيلمز ويوسف الطاهر، ويشارك في بطولته إلى جانب أمير كرارة كل من ياسمين صبرى، محمد عبد الرحمن توتا، باسم سمرة، محمد أنور وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى مع وجود لمحات كوميدية في عدد من المشاهد.

كما يعمل كرارة على التحضير لمسلسله الجديد "سوق الكانتو" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وهو تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وجارى التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وكذلك يخوض كرارة تجربة دراما المنصات لأول مرة خلال مسلسل بعنوان "بطل العالم" يجمعه بالنجمة دينا الشربينى.

وقدم أمير كرارة في رمضان الماضى، مسلسل "العائدون" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين