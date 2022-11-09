شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد حمدى أحمد.. قدم أكثر من 35 مسرحية و90 فيلمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حمدى أحمد، والذى ولد يوم 9 نوفمبر عام 1933، ليكتب اسمه بين كبار النجوم بأدوار مميزة ما بين السينما والدراما بالإضافة للمسرح الذى قدم على خشبته أروع الأدوار.

اسمه بالكامل حمدي أحمد محمد خليفة وهو من مواليد محافظة سوهاج، تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1961 ثم التحق بفرقة التليفزيون المسرحية، توج بجائزة أحسن وجه جديد عام 1967.حصل على الجائزة الأولى عام 1967 من جامعة الدول العربية عن دوره في فيلم "القاهرة 30".

قدم حمدى أحمد ببطولة ما يزيد على 35 مسرحية وأكثر من 90 فيلما و89 مسلسلا تليفزيونيا، من أهم أفلامه، القاهرة 30، صرخة نملة، سوق المتعة، عرق البلح، 1988 صاحب العمارة، اليوم السادس، قاهر الظلام، حساب السنين، لقاء مع الماضى، أبناء الصمت، صورة ممنوعة، أنف وثلاث عيون، العصفور، حادثة شرف، فجر الإسلام، امرأة من القاهرة، ثم تشرق الشمس، واحد فى المليون، الأرض، الرجل والقضبان، المتمردون، 3 قصص، وداعا أيها الليل، هو والنساء.

ومن المسلسلات، فى غمضة عين، ريش الطاووس، الحارة، الجبل الجباس، ينابيع العشق، إمام الدعاة، اختطاف، وادى فيران، جمهورية زفتى، الخروج من المأزق، عدل الأيام، كلام رجالة، موعد مع الغائب، وجيدة وسامح، الوسية، بنات زينب، على الزئبق، بوابة المتولى، رجل بلا ماضى، الأزهر الشريف، وقال البحر، إلا الدمعة الحزينة، الفارس الأخير، السمان والخريف، صاحب الجلالة الحب، شاهد إثبات، الأفعى ، الحصار، اللص والكلاب، البوسطجى، الجنة العذراء، السفينة التائهة، القاهرة والناس، جاسوس على الطريق، خيال المأتة، المرايا، أشجان أقوى من الطوفان، الأرض الطيبة، البريق، الثعبان والأفعى الحصاد المر، الحلوة والبهلوان، الدعوة خاصة جدا".