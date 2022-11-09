رامي جمال ينشر صورة من أمام برج إيفل والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان رامي جمال جمهوره ومتابعيه صورة "معدلة" ظهر فيها واقفا أمام برج إيفل، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق الفنان رامي جمال على الصورة: "اللي هيعرف مين اللي في الصورة ومتصور فين يبقي شاطر ورونا الإبداع؟"، واتخذت تعليقات المتابعين طابع الكوميديا، حيث علق أحدهم: "عمرو دياب في لندن"، وعلق آخر: "هاني شاكر في الجيزة".

يذكر أن الفنانة المعتزلة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال تحدثت عن علاقتها بزوجها بعد انتشار أنباء طلاقهما.

ونشرت ناريمان، صورا لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "نتخانق ألف مرة لكن مفرطش فيه ولا مرة.. الدنيا كلها تغيب لكن هو ما يغبش، رامي جمال".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في سبتمبر 2022 منشورا منسوب لحساب ناريمان، على موقع انستجرام، تردد أنها نشرته عبر خاصية القصص القصيرة، جاء فيه: "تم الطلاق بيني وبين رامي.. أتمنى له كل الخير ويكون سعيد في حياته الجديدة.. وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".

المطربة ناريمان لم تتعاون مع زوجها المطرب رامي جمال سوى في ديو غنائي بعنوان "مش ملاحظ حاجة"، والذي طرح ضمن ألبومه "أنا لوحدي" عام 2020.

يذكر أن، رامي جمال، طرح مؤخرا عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يستاهل بوستين" ومنها أغاني "أدبتنا الدنيا"، "كلميني شوية عني"، "فيه جمال كده"، "مسيري أنساك"، "شوفت الحقيقة".