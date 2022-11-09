كريم فهمي ينشر بوسترات أعماله ويعلق: "بقرأ المستقبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

شارك الفنان والسيناريست كريم فهمي جمهوره ومتابعيه مجموعة من أفيشات أفلامه التي ألفها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق كريم فهمي: "بعد نزول فيلم هاتولي راجل نزل فيلم فرنساوي بعده بكام سنة نفس الفكرة، بعد نزول علي بابا بكام سنة نزل فيلم هندي نفس الفكرة برضو".

وتابع: "أنا مش بنزل البوست ده عشان أبين مجد شخصي كمؤلف أو حاجة أنا بس نفسي الناس اللي بتتهم المؤلفين المصريين بالسرقة على السوشيال ميديا يدونا حقنا ويفهموا إنهم بيقتبسوا مننا كمان وكتير".

وأضاف: "زي ما أنا اقتبست فيلم ديدو من رواية عقلة الإصبع واتعمل أفلام كتير أوي بره مصر عن الرواية وديدو أول فيلم مصري يتناول الرواية وكتبت ده قبل ما يبدأ الفيلم، مش بعيد يقولوا إني واخد هاتولي راجل وعلي بابا من الأفلام ديه بعد نزول أفلامي بسنين يعني بقرا المستقبل"

شارك الفنان كريم فهمي مؤخرًا في مسلسل ""تحقيق"، بطولة أحمد مالك، خالد أنور علي قاسم، تارا عماد، مي الغيطي، تأليف محمد الدباح، إخراج محمد فتحي.