هلا السعيد تمارس "اليوجا" على شاطئ البحر وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

شاركت الفنانة هلا السعيد جمهورها ومتابعيها صورا من نزهتها في "المالديف" وهي تمارس "اليوجا" على أحد الشواطئ، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت هلا السعيد على الصور قائلة: "أحلى حاجة عملتها في حياتي"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا برمز "قلب أحمر".

من ناحية أخرى شاركت هلا السعيد في دراما رمضان الماضي بمسلسل "يوتيرن".

وشارك في بطولة المسلسل كل من: ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، أيمن القيسوني، محمود حجازي، نورهان، نانسي صلاح، محمد الكيلاني، هلا السعيد، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل.