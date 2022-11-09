شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبري يقف أمام رانيا يوسف فى أولى بطولاتها المسرحية "قمر الغجر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان طارق صبري في بطولة العمل المسرحي الاستعراضي الغنائي الكبير " قمر الغجر " الذي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف على مسرح البالون التابع لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الدكتور عادل عبده .

مسرحية "قمر الغجر" مأخوذ عن مسرحية " قمر بنت الغجر" للكاتب محمود مكي، وكتابة وإخراج عمرو دوارة، وتتناول كواليس حياة الغجر وعلاقتهم بمن حولهم، وتتعمق المسرحية في ذلك العالم المليء بالقصص والحكايات والذي تناولته أعمال فنية كثيرة لكن لم تتعمق فيه بالدرجة الكافية، وهو مادة خصبة لصناع الدراما لنسج قصص وحكايات رومانسية ومثيرة من داخله.

وتدور أحداث المسرحية على شاطئ أحد المصايف الساحلية حيث يجتمع عدد من الأشخاص من طبقات مختلفة من صيادين وغجر وعدد من المصيفيين مع رحلة طلاب جامعية، ويقع "سمير" أحد الطلاب " طارق صبري " في حب " قمر" الغجرية قارئة الودع " رانيا يوسف " .

مسرحية " قمر الغجر " تعد البطولة الأولي للنجمة رانيا يوسف في المسرح ، بعد مشاركتها في أكثر من عمل سينمائي وتليفزيوني ، فقد وصل رصيدها لـ 122 عملا فنيا ، من أشهرها : ( الآنسة فرح ، المماليك ، ملوك الجدعنة ، صندوق الدنيا ، السبع وصايا ، صرخة نملة ، مذكرات سيئة السمعة ، الوتر المشدود ، حرب الجواسيس ، علي مبارك ، أهل كايرو )