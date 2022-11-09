شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الخالق ينضم لأبطال مسلسل "الأصلى" أمام ريهام عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان كريم عبد الخالق إلى أبطال مسلسل "الأصلى" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور، والذى بدأ تصويره صباح اليوم الثلاثاء، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، حيث يقدم كريم شخصية محورية ضمن أحداث العمل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن ومن المقرر أن يعرض المسلسل في الموسم الشتوى.

وانتهى كريم عبد الخالق مؤخراً من تصوير دوره في إحدى حكايات مسلسل "حدث بالفعل" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والمقرر عرضها على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، إخراج هشام الرشيدى .





وانتهى القائمون على مسلسل "الأصلى" من إبرام التعاقدات مع كل الفنانين المشاركين في بطولة العمل أمام النجمة ريهام عبد الغفور وتضم القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، خالد أنور، تامر نبيل، أحمد الشامي، كريم عبد الخالق ، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش ، نادية خيري، أحمد كشك، ميدو ماهر.

مسلسل "عائلة الأصلى" يسجل البطولة المطلقة للنجمة ريهام عبد الغفور ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.