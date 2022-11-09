ناهد السباعي تحيي الذكرى الثالثة لوفاة هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة ناهد السباعي الذكرى الثالثة لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، التي حلت أمس 7 نوفمبر الجاري.

ونشرت ناهد صورة تجمعهما، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت ناهد على الصورة: "الذكرى السنوية التالتة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض".

ورحل عن عالمنا الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في 7 نوفمبر 2019.

ومن ناحية أخرى آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.