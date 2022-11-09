سمية الخشاب تنشر صور من المسرح: "ادعولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورتين لها، خلال تواجدها في المسرح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت الخشاب على الصور قائلة: "دلوقي من المسرح، بحبكم أوي ادعولي".

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك في مسرحية "كازينو بديعة".

وسبق وأن روجت الفنانة سمية الخشاب للمسرحية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت: "استنوني في مسرحية كازينو بديعة وتأليف أحمد الأبياري وإخراج طارق الأبياري مسرحية غنائية استعراضية عن قصة حياة "بديعة مصابني".

ويشارك في بطولة مسرحية "كازينو بديعة" أحمد شاكر عبد اللطيف في دور فريد الأطرش، وصبري فواز في دور نجيب الريحاني، وهي من إخراج مازن الغرباوي.