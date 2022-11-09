كتب امير فتحي في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تمارس رياضة الركض أثناء تواجدها في الساحل الشمالي.

وشجعت فيفي عبده جمهورها على ممارسة الرياضة قائلة: “ايوه بقى ويالله بقى حلوة الرياضة تجنن في الوقت ده من الساحل الشمالي طبعا انا بجري الجري ده اجري عشان اجري وراك”.

وتابعت “حلو الجو ده رائع لي ولنفس ولكل حاجة انا بستعملها وانا حكمل جري وانتم تجروا ورايا”.

وقد اثار الفيديو تفاعلا واسعا بين مابعي فيفي عبده غير ان الكثيرين انتقدوا الفستان الذي كانت ترتديه أثناء ممارسة رياضة الركض.

وجاء في التعليقات “بنتي عندها فستان مثل اللي عليها

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تركض بملابس غريبة في الساحل الشمالي: “اجري عشان اجري وراك”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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