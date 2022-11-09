شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حسام داغر: دورى فى فيلم أمير البحار عايش مع الناس لحد دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان شاب حسام داغر ضيفا مع الإعلامى عمرو خليل، عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى.

وقال خلال حواره: "حصلت على العديد من الجوائز فى جامعة القاهرة عن أاعمالى الدرامية، ووالدتى كانت تشجعنى على التمثيل، رحمه الله عليها.. ودورى فى فيلم أمير البحار مع النجم محمد هنيدى، عايش مع الناس لحد دلوقتى".

وأضاف: "قدمت شخصيات كثيرة لا تمس بصلة لشخصيتى الحقيقية، بسبب مسرحية قهوة سادة، تغير مشوارى الفنى بعد توجيه المخرج خالد جلال، وكان أغلب الأدوار الكوميدي، ولكن بعد قهوة سادة غيرت مسارى والبعد عن الكوميديا".

شارك حسام داغر مؤخرًا في فيلم "خطة مازنجر"، الذي عرض خلال الفترة الماضية في دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة حمدى الميرغنى، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله.