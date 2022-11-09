نوال الزغبي أنيقة ومحمد الشرنوبي بصحبة منى الشاذلي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

أوس أوس

نشر الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بـ "لوك" الفنان بهاء سلطان.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أصفر أنيق.

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة له علق عليها قائلا: "ع البركة".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس أحد أعمالها.

لوجين عمران

نشرت الفنانة السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة عدد من عارضات الأزياء.

شادي شامل

نشر الفنان شادي شامل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من مدينة دبي الإماراتية.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أبيض أنيق.

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من كواليس برنامج "معكم منى الشاذلي".