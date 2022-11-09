آمال ماهر تنشر صورا رفقة نجلها "عمر" في طفولته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة آمال ماهر جمهورها ومتابعيها صورا رفقة ابنها "عمر"من فترة طفولته، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

آمال ماهر أحيت في شهر يوليو الماضي حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة بعد فترة غياب طويلة.

وأطربت آمال ماهر جمهورها بمجموعة من أشهر أغانيها، وبينها: "فيك حتة غرور"، "أنا برضه الأصل"، و"اتقي ربنا فيّا" التي طالبت الحضور المشاركة في غنائها معها، وغيرها.

وكان من بين حضور الحفل، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والفنانة إلهام شاهين وغيرهم.

يذكر أن المطربة آمال ماهر انتهت من وضع اللمسات النهائية على أحدث البوماتها، استعدادا لطرحه، وذلك بعد 3 سنوات من طرح آخر ألبوماتها "أصل الإحساس".