شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أبو السعود الإبيارى.. تعرف على الفنان الأكثر مشاركة فى أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم 9 نوفمبرهو ذكري ميلاد مولييرمصر كما لقبوه، وهوالكاتب الكبير والشاعر والفنان متعدد المواهب أبو السعود الابياري فهو من مواليد 9 نوفمبرعام 1910 بمنطقة باب الشعرية .

شكل هذا الكاتب العظيم ثنائية فنية مع نجم الكوميديا إسماعيل ياسين ، ويكاد يكون مجد سمعة السينمائي والمسرحي قائم على كتابات هذا الرجل فقد قدما سويا ما يزيد علي 150 فيلما، وحوالي 61 مسرحية .

أغلب أفلام الخمسينيات والستينيات كانت تحمل توقيع أبو السعود الإبياري، فقد كتب لفاتن حمامة عدة أفلام تعتبر من خيرة الأفلام المصرية مثل (اليتيمة، ست البيت، ظلموني الناس، أخلاق للبيع) ، وكانت اكتشافاته في عالم الفن كثيرة، فهو من اكتشف لبلبة وأعطاها هذا الاسم المميز، كذلك أعطى أول بطولة لعادل إمام وميرفت أمين في فيلم " البحث عن فضيحة "

أما في الأغاني فقد كتب 300 أغنية، لعل بعضها شهير جداً على مسامعنا منها «البوسطجية اشتكو» لرجاء عبده، «تكسي الغرام» لعبدالعزيز محمود، «واحد اثنين» لشادية، «استعراض العقلاء» لإسماعيل ياسين، «سلم علي» لليلى مراد، «لقيته وهويته» لشادية، «يا عوازل فلفلو» لفريد الأطرش، «أنا قلبي دليلي» لليلى مراد، «الحب له أيام» لمحمد فوزي وشادية، «العرس الليلة» لنعيمة عاكف، «يا رايحين للنبي» لليلى مراد، «معانا ريال» لفيروز، «يا حسن يا خولي الجنينة» لشادية، «احنا التلاتة سكر نبات» لشادية وإسماعيل ياسين وشكوكو.