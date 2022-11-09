شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو مصطفى حلمى: أنا ومصطفى كامل أخوات ومش هطعن على نتيجة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض المايسترو مصطفى حلمى ، التقدم بطعن على نتيجة انتخابات نقابة الموسيقين التي أجريت مؤخرا وفاز فيها الفنان مصطفى كامل بمقعد النقيب وقال في أول تصريح له منذ إعلان نتيجة الانتخابات لـ " الخليج 365 "، نظرا للمصلحة العامة ولاستقرار النقابة قررت عدم الانسياق وراء بعض المساندين لى في الانتخابات الأخيرة فيما يخص الطعن على الانتخابات، وأشار إلى أنه قام بالاتصال بالفنان مصطفى كامل وتهنئته وتمنى له بالتوفيق في مهمته مضيفا: تربطنى به صداقة وعشرة طويلة، لافتا أنه سيضع يده في يد النقيب كعضو مجلس إدارة لخدمة أعضاء النقابة.



مصطفى حلمى ومصطفى كامل مصطفى حلمى ومصطفى كامل



مصطفى حلمى ومصطفى كامل مصطفى حلمى ومصطفى كامل



مصطفى حلمى ومصطفى كامل مصطفى حلمى ومصطفى كامل

مصطفى حلمي حاصل على دكتوراه في الموسيقى وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الحالي ومايستروا بالأوبرا، وهو من أسرة موسيقية عريقة لها تاريخ كبير في الموسيقى والغناء، والده الملحن الراحل حلمى أمين الذى رحل عن عالمنا عام 2010 وتولى منصب نقيب الموسيقين 3 دورات متتالية، وعمه الشاعر عبد السلام أمين وعمته زوجه الموسيقار الراحل محمد الموجى كما أنه زوج المطربة سوما.