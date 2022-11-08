شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم مطلقة ووالدها صلاح عبد الله وابنها معتز هشام فى "ليه لأ 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة نيللى كريم تصوير مشاهد الموسم الثالث من مسلسل "ليه لأ" المكون من 15 حلقة وإخراج نادين خان، والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وتجسد نيللى خلال الأحداث شخصية امرأة مطلقة تدعى "شيرى" ولديها ابن يجسد دوره الممثل الشاب معتز هشام، فيما يظهر الفنان صلاح عبد الله بشخصية والدها.



نيللى كريم

يذكر أن الموسم الأول من "ليه لأ" قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل وشاركها في البطولة هالة صدقي، شيرين رضا، محسن محيي الدين، ومحمد شرنوبي، هانى عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت وإخراج مريم أبو عوف، أما الموسم الثانى فقامت ببطولته منة شلبي، وشاركها البطولة أحمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر و سارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وتنتظر نيللى كريم عرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة يسرا للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى.

يشار إلى أن نيللى كرين تستعد لخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "عملة نادرة" الذى تخوض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى، ويشارك في بطولته كلا من جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو رية، بالإضافة إلى عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعاً، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب.