مجدي كامل رئيساً للجنة تحكيم العروض الكبري بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السابعة والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر ، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبري والتي تشكلت من الفنان المصري مجدي كامل رئيساً ، وعضوية كلاً من الفنانة العراقية آلاء حسين ، ومن فرنسا الفنانة Laura blanc ، ومن تونس الفنان محمد منير العرقي ، ومن الهند الفنان VANARASE Vidyanidhee .

الجدير بالذكر أن الفنان مجدي كامل هو ممثل مصري بدأ مسيرته الفنية قبل تخرجه بعام من معهد الفنون المسرحية ، في فيلم " دماء علي الأسفلت ، لتتوالي الأعمال بعد ذلك حيث قدم العديد من الأعمال منها(فتاة من اسرائيل) و(مرسيدس) و (اختفاء جعفر المصري) و (حبك نار) و (ظرف طارئ) وغيرها .

أما الفنانة العراقية آلاء حسين حاصلة على دبلوم فنون جميلة قسم فنون تشكيلية، بالإضافة لبكالوريوس مسرح قسم التمثيل جامعة بغداد عام 2005 ، وقد أصرت على البقاء في العراق رغم الظروف الصعبة، وقدمت عروضا مسرحية راقصة منها «نار من السماء» و«آله زو» أحد الأساطير البابلية وكانت أول بطولة لها في عام 1998 خلال مسرحية «العبائة» ، كما حصلت علي جائزة الدولة للإبداع عن فئة الشباب .

بينما الفنانة الفرنسية لورا بلانك ، ممثلة فرنسية متخصصة في الدبلجة، كما أنها ابنة المغنيGerard blanc ، ومن أعمالها Atlantis, the lost empire

‏ Les Aventures de Impy le dinosaure و Le Monde merveilleux d'Impy و Kiki la petite sorcière

والفنان التونسي محمد منير العرقي هو خريج المعهد العالي للفن المسرحي بتونس ، وهو ممثل ومخرج مسرحي، أستاذ اول مميز للفن المسرحي ، من مؤسسي مركز الفنون الدرامية والركحية ومدير سابق لدار الثقافة ابن خلدون المغاربية ،و عضو مجلس مؤسسة مسرح الاوبرا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية ،و عضو لجنة اختيار الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية المرشحة للتوزيع بالفضاءات الثقافية ، عضو بهيئة ايام قرطاج المسرحية منذ دورة 2018، وعضو بهيئة أيام قرطاج للفنون العرائس .

أما الفنان الهندي Vidyanidhee Vanarase ، تخرج من المدرسة الوطنية للدراما (NSD)، قام بتصميم وإخراج أكثر من 50 مسرحية باللغات المهاراتية والهندية والكونكانية والكانادا والإنجليزية والرطانة. اكتسب الكفاءة في التصميم والتوجيه وإدارة وإدارة الفنون والفنون التطبيقية ، وهو المدير المؤسس للرابطة الدولية للفنون المسرحية والبحوث (IAPAR)، وهو أمين المركز الهندي للمعهد الدولي للمسرح - اليونسكو. وهو عضو في المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للمسرح - ITI.

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى، وتنعقد دورته السابعة فى الفترة من ٢٥ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ ، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .