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رانيا فريد شوقي تكشف عن صورة لـ عمها اللواء أحمد شوقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن صورة عمها اللواء أحمد شوقي، أول ضابط شرطة يحصل على فرقة مظلات، وصل لمنصب قائد العمليات الخاصة في قطاع الأمن المركزي، الذي كتب قصة فيلم "أنا الهارب"، بطولة الفنان فريد شوقي.

ونشرت رانيا صورة تجمع عمها ووالدها الفنان فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها :"الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته".

الفنان الكبير فريد شوقي يعتبر من علامات السينما المصرية، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة من بينها: "الفتوة، رصيف نمرة 5، فتوة الناس الغلابة، جعلوني مجرما، الأسطى حسن، صراع في الوادي، عنتر ابن شداد، أمير الدهاء، سلطان، كلمة شرف، 30 يوم في السجن"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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