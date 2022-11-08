إلهام شاهين تخضع لجلسة تصوير في نيويورك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة إلهام شاهين لجلسة تصوير جديدة، خلال تواجدها في مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشرت شاهين صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وظهرت فيها بأحد المرتفعات في مدينة نيويورك.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: "من أعلى نقطة في نيويورك".

وأشادت الفنانة إلهام شاهين، بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، ودوره في اكتشاف المواهب الفنية في التمثيل والغناء والعزف في نيويورك.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكراً أ. صفوت يوسف رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون على مجهوداتك لرفع اسم مصر عاليا بثقافتها وفنونها وإكتشاف المواهب الفنية في التمثيل والغناء والعزف".

وأَضافت: "أحييك أنت وفريق عملك، ودينامو المهرجان كريستينا مرزوق.. برافو وكل مهرجان وأنتم طيبين، قضيت معاكم أوقات جميلة سواء في مشاهدة أفلام أو في ندوة ولقاء مع الجالية المصرية والعربية في أمريكا.. دورة ناجحة، ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله، ونلتقي دايماً على خير".

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد وجهت الشكر للجاليات المصرية والعربية على استقبالهم لها في نيويورك خلال حضورها المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في دورة تحمل اسم الفنان يحيى الفخراني.

ونشرت إلهام، صورا من المهرجان، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "شكرا للجاليات المصرية والعربية على استقبالهم الرائع لنا في نيويورك، تشرفت بوجودي معهم بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، في دورة تحمل إسم نجمنا الكبير يحيي الفخراني، والرئيس الشرفي للمهرجان أستاذنا المخرج الكبير علي بدرخان، ورئيس لجنة التحكيم الأستاذ المخرج هاني لاشين، أسماء كبيرة و مشرفة ترفع إسم الفن المصري فى نيويورك".