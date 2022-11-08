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أحمد سعد يروج لأحدث أغانيه "وقت شدة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان أحمد سعد لأحدث أغانيه "وقت شدة"، المقرر طرحها قريبا.

ونشر سعد بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا:"وقت شدة، قريبًا".

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح أغنية "ليه بداري" الأغنية الرسمية لفيلم "هاشتاج جوزني" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "ليه بداري" كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل، ومن كلماتها: "أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ايه، ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه، أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ليه، ليه مقولش عادي عادي عادي ع اللي بحس بيه، ليه حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه، في إيه أكتر من حبي ليها عشان أراهن عليه".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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