أحمد سعد يروج لأحدث أغانيه "وقت شدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان أحمد سعد لأحدث أغانيه "وقت شدة"، المقرر طرحها قريبا.

ونشر سعد بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا:"وقت شدة، قريبًا".

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح أغنية "ليه بداري" الأغنية الرسمية لفيلم "هاشتاج جوزني" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "ليه بداري" كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل، ومن كلماتها: "أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ايه، ليه مقولش عادي عادي ع اللي بحس بيه، أنا ليه بداري أداري أداري حبي ليها ليه، ليه مقولش عادي عادي عادي ع اللي بحس بيه، ليه حاجات جوايا مخوفاني هخاف من إيه وليه، في إيه أكتر من حبي ليها عشان أراهن عليه".